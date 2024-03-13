GTOS terapi yönteminin kullanıldığı bazı hastalıklar, fibromiyalji, fıtık, bel fıtığı, siyatik, boyun fıtığı, sırt ağrısı, kireçlenme ve menüsküs yırtığıdır. Bu hastalıklar günümüzde çok yaygın olarak görülen ve farklı birçok çözümü bulunan vakalardır. GTOS tedavisi hem acısızdır hem de kısa sürede etki gösterdiği için tercih edilir olmaya başlamıştır.

Ameliyatsız Bel Fıtığı

Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi günümüzde uygulanmaya başlamış olmak ile birlikte hala ameliyatı tercih eden doktor ve hastalar bulunur. Ameliyat haricinde hiçbir tedavinin kesin sonuç getirmediğini savunan uzmanların aksine birçok fizik tedavi uzmanı bu görüşü reddeden tedaviler geliştirmişlerdir.

Uzman fizyoterapistlerin tercih ettiği bütüncül fizyoterapi yöntemi ile bel fıtığı ve daha birçok hastalığın tedavisi mümkündür. Bakırköy fizyoterapi merkezi bu konuda uzmanlaşmış olup çeşitli fizyoterapi yöntemleri ile hastaları kısa sürede sağlığına kavuşturmaktadır.

Ameliyatsız Boyun Fıtığı

Fıtık denildiğinde belden sonra en çok akla gelen ve yaygınlığı olan hastalıklardan biri de boyun fıtığıdır. Günümüzde boyun fıtığı ile ilgili de birçok farklı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemler kimi zaman olumlu etki gösterse de hasta tipine göre çözüm getirmeyen tedavi yöntemleri de mevcuttur. Bu nedenle doğru hastane ve doktorun tercih edilmesi ve doğru tanı koyulması çok önemlidir.

Boyun fıtığında da bel fıtığında olduğu gibi ilaç ve iğne gibi yöntemlerin yeterli olmadığı ve hastanın çok fazla ağrı çektiği yaşam kalitesinin düştüğü durumlarda ameliyatlı yönteme uzun yıllardır yer verilmiştir. Ama hem hastalar hem de uzmanlar artık ameliyatsız daha pratik ve kesin çözümlü yöntemlerin uygulanmasını istemektedir. Bu yöntemlerin başında fizyoterapi gelmektedir. Çeşitli fizyoterapi yöntemleri ile boyun kaslarının güçlendirilmesi ve ağrının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

İğnesiz İlaçsız Fıtık Tedavisi

Tüm fıtık hastalıklarında ameliyatsız tedavi yöntemleri tercih edildiği gibi artık hastalar ve uzmanlar daha az ilaç ve daha az kimyasal ürünler kullanarak tedavi yöntemlerinin kullanılmasını hedeflemişlerdir. Hastalar için acısız olması uzmanlar için ise doğal yöntemlerin kullanılması önemli bir etkendir. Bu anlamda uzman fizyoterapist kişilerin yaptığı manuel vb. fizyoterapiler hem ilaçsız hem de herhangi bir cihaz kullanılmadan tamamen masaj ve hareketler ile gerçekleşmektedir. Bu tedavi yöntemleri tıp dünyasında yankı uyandırmış ve gelecekte de kullanılmaya devam edileceği konusunda bir kuşku kalmadığı gözlemlenmiştir.