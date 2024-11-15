Gülben Ergen, yeni şarkısı "Defoluyorum Kalbinden"i espirili bir video ile duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü sanatçı Gülben Ergen, yeni şarkısı ‘Defoluyorum Kalbinden’in bittiğini ve klibini çektiğini paylaştığı espirili video ile hayranlarına duyurdu.

Gülben Ergen, 20 Kasım Çarşamba günü tüm dijital müzik platformlarda müzik severlerle buluşacak "Defoluyorum Kalbinden" şarkısı ile ilgili videolu paylaşımına; ‘Zaten içim şişmiş. Dertli dertli şarkımı okumuşum. Bi çırpıda bitivermiş. Bulmuşum gece gece magnolyayız Daha ne isterim. Defoluyorum Diyetinden????’ notunu düştü.