Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 14 Aralık'ta hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını Çekmeköy'de yaşatma kararı aldı. Kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla tanınan Durbay'ın ismi, Çekmeköy Belediyesi tarafından Nişantepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni kreşe verilecek.

Henüz 37 yaşındayken yakalandığı amansız hastalık sonucu yaşamını yitiren Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ın hayali, Çekmeköy'de gerçeğe dönüştü. Kararın alınmasında, Durbay'ın annesi Fatma Durbay'ın bir televizyon programında dile getirdiği 'En büyük hayali çocuklara kreş açmaktı' sözlerinin etkili olduğu öğrenildi.

Kadınların sosyal hayata katılımını desteklemeyi ve çocukların güvenli ortamlarda eğitim almasını amaçlayan kreşin açılışının, 21 Ocak 2026'da Gülşah Durbay'ın ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Gülşah Durbay'ın güler yüzü ve sosyal belediyeciliğe verdiği önemle herkesin kalbinde yer edindiğini belirterek, 'Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan kıymetli yol arkadaşımız Gülşah Durbay'ın adını Çekmeköy'de yaşatacak olmaktan büyük onur duyuyoruz. Annesinin 'En büyük hayali çocuklara kreş açmaktı' sözleri beni derinden etkiledi. Bu hayali Çekmeköy'de yaşatacağız' dedi.

Başkan Çerkez, Durbay'ın isminin çocukların neşesinde ve annelerin umut dolu gülüşlerinde yaşamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.