İpsala Gümrük Kapısı'ndaki iki ayrı operasyonda toplamda 118 kilogram esrar ve kokain ele geçirilirken, Esendere Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda ise 375 kilogram eroin bulundu. Yapılan kontrollerde, araçların farklı yerlerine gizlenmiş 137 paket skunk esrar ve kokain türünde 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 79 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza Ekipleri, ayrıca üç farklı operasyonda toplamda 493 kilogram uyuşturucunun yurda girişini engelleyerek yaklaşık 529 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ