Tüm sosyal donatılarıyla bölgenin en vazgeçilmez yeşil alanlarından birine sahip olacak Çayırova millet bahçesinde işin ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Millet bahçesi Çayırova’nın sosyal hayatına renk katacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Çayırova millet bahçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin geldiği son durum hakkında teknik personelden detaylı bilgi aldı. Genel Sekreter Gündoğdu, en kısa zamanda hizmete almayı planladıkları millet bahçesinin Çayırova’nın sosyal hayatına renk katacağını söyledi.

İncelemeye kütüphane inşaatından başlayan Gündoğdu, "Büyükşehir Belediyesi olarak kente kütüphaneler yapmaktan, şehri kitapla buluşturmaktan ve gençlere bilginin etrafında bir ufuk çizmekten mutlu oluyoruz. Millet bahçelerimiz, içinde barındırdığı kütüphanelerle daha da güzel oluyor. İnşallah burası her yaştan hemşerimize hizmet verecek güzel bir yapı haline gelecek. Çocuklarımız ders çalışmak için, Çayırovalı hemşerilerimiz kitaplarla buluşmak için kütüphanemizi kullanacak" dedi.

Kocaeli’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Genel Sekreter Gündoğdu, "Hayata ve insana dokunan projelerimizle toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Bu doğrultuda Çayırova’da inşa ettiğimiz millet bahçesi, 7’den 70’e herkesin verimli vakit geçireceği ve etkinliklerin olacağı yer olacak. Böylece Çayırova’mızın sosyal hayatına yeni yaşam alanı kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Tüm sosyal donatılarıyla bölgenin vazgeçilmez yeşil alanlarından birine sahip olacak Çayırova millet bahçesinde işin ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. 70 bin metrekare alanda hizmete girecek projede 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.