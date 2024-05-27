Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri altıncı gününde Gürsu’da konuklarını ağırladı. Birbirinden güzel Gürsu lezzetlerinin temsil edildiği menü katılımcılardan tam not aldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımı ile düzenlenen organizasyonda konuklara armut marmelatlı kurabiye, armut kurusu, armutlu kek, armut pekmezi, armut sirkesi, şeftali suyu, cevizli lokum, tahanlı pide, cağ kebabı, bamya, samsa böreği ve hinkal mantısı ikram edildi.

Binyılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikaye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk Mutfağı, 21-27 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha bereketli sofrası eşliğinde, eşsiz serüvenini dünya ile paylaşıyor. Zengin gastronomi kültürünü Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, üçüncü kez Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilcilikleri ve yurt içinde tanıtacak olan Türkiye, bu önemli haftanın etkinlikleri sayesinde geniş kitleleri, kadim Türk Mutfağı’nın eşsiz reçeteleriyle tanıştırıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen programın Gürsu ayağında Gürsu Belediyesi renkli bir organizasyon hazırladı.

Gürsu Gemi Seyir Terası’nda gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası Gürsu Programı güzel havanın da etkisiyle yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gürsu Ovası’ndan çıkan birbirinden lezzetli ürünlerden elde edilen ve yıllardır süregelen tarifler yemeğe dönüştü. Konuklara ikram edildi.İlçede faaliyet gösteren Gürsu Üretici Kadın Kooperatifi ve Ağaköy Kadın Kooperatifi’nin stant açtığı etkinlikte tadımları gerçekleştiren konuklar lezzetlere hayran kaldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Bu kıymetli topraklarda iklimimiz de uygun olduğu için kışlık ve yazlık üretim yapabilmekteyiz. Gözde ürünümüz armudun yanı sıra şeftaliden nektarine kadar sofralarınızda tükettiğiniz birçok kaliteli ürün Gürsu Ovası’ndan çıkıyor. Gürsu’da Artvin Erzurum illerimizin yanı sıra Ahıska Türkü kardeşlerimiz de yoğun olarak yaşıyorlar. Ağırlıkla bu üç noktanın lezzetleri bir zaman sonra ilçemize has oldu diyebiliriz. Güzel meyveler bu ovanın insanlarının elleri ile toplanıp dünyanın sofrasına ulaştırılıyor. Sözün kısası menümüzde bereketimizde son derece iddialıyız” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise “Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin öncülük ettiği bu organizasyon kültürümüz ve mutfağımız için son derece önemli. Kültür Bakanlığımızın desteklediği Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin 6. Gününde Gürsu’dayız. Bulunduğumuz Seyir Terası’ndan Bursa’nın bereketli ovasını görünce ne kadar şanslı bir kent olduğumuzu anlayabiliyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.