Bakanlık x hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle aromadan üretilen gıdalarda yanlış meyve ve sebze görsellerinin kullanımını yasakladığını açıkladı. Ayrıca, karışıklığa neden olabilecek gıdalarda "tadında", "lezzeti" ve "keyfi" gibi ifadelerin kullanılmasına da kısıtlama getirildi.

Bakanlık, ürünlerin alkol, şeker veya tatlandırıcı içermesi durumunda bu bilgilerin daha belirgin şekilde yazılacağını belirtti. Aynı zamanda peynir, tereyağı, sürülebilir yağlar, sadeyağ, kaymak ve krema gibi ürünler için tebliğler de güncelleniyor. Yeni düzenlemeler doğrultusunda, gıdaların adı ve net miktarı, tüketicinin ilk bakışta fark edebileceği bir alanda yer alacak.