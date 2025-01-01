Ünlü şarkıcı Hadise, TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında “Sıfır Tolerans” adlı şarkısını Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ithaf etti.

Hadise'nin küçük Narin için böyle bir şarkı seçmiş olması tepki topladı.

Anlam verilemeyen seçim eleştirileri de beraberinde getirirken Hadise'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Sosyal medyada kendisi hakkında yazılanlara çok üzüldüğünü söyleyen Hadise, "Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Konserlerimi izleyenler bilir. Ben sahnede Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söylemeden evvel, Narin'lerimizi unutmamak adına bir konuşma yapıyorum." dedi.

Neden bu şarkıyı tercih ettiğine de açıklık getiren Hadise, "Neden Sıfır Tolerans? Çünkü Sıfır tolerans, katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans. Yeni yasalar çıksın. Bu katiller korsun, daha ağır cezalar çıksın diye konuşma yaparak ben bu şarkıyı okuyorum. Ben neyi nerede nasıl konuşmam gerektiğini çok iyi bilen bir kadınım. O yüzden yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.