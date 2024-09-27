Haliç Kongre Merkezi’nde 10 Ekim’de başlayacak Türkiye Innovation Week’te iki önemli keynote konuşmacı olacak: İki kez Formula 1 şampiyonu olan Mika Pauli Häkkinen ve küçük parçalardan büyük dünyalar oluşturan Lego Küresel Üst Yönetim Üyesi Christian Majgaard. Etkinlikte ayrıca 120’ye yakın konuşmacının katılacağı toplam 22 panel düzenlenecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenecek Türkiye Innovation Week’te (TIW24) yer alacak konuşmacılar netleşmeye başladı. 10-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Türkiye Innovation Week’te iki keynote konuşmacı yer alacak. Bu isimlerden ilki 1998 ve 1999 yıllarında McLaren takımı adına yarıştığı Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan Uçan Fin lakaplı Finlandiyalı Mika Pauli Häkkinen olacak. Häkkinen, Türkiye Innovation Week’in başlayacağı ilk gün olan 10 Ekim’de açılış konuşmaların ardından ve ilk oturumun öncesinde sahne alacak.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek TIW24’ün ikinci keynote konuşmacısı küçük parçalardan büyük dünyalar oluşturan Lego’nun Küresel Üst Yönetim Üyesi Christian Majgaard olacak. Majgaard, Türkiye Innovation Week’in ikinci günü olan 11 Ekim’de büyük sahnede katılımcılar karşısına çıkacak inovasyon konusundaki deneyimlerini paylaşacak.

Önemli isimler moderatör ve konuşmacı

Türkiye Innovation Week’te aralarında teknoloji yazarı ve trend avcısı Serdar Kuzuloğlu’ndan, Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin’e kadar birçok tanınmış isim moderatör olacak. Toplamda 22 panel, 6 çalıştay ve 9 masterclass’ın düzenleneceği etkinlikte aralarında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk’ten ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’ya, Plan-S&INFIA CSO’su Umut Yıldız’dan Medyapım Kurucusu Fatih Aksoy’a, Fütürist Ufuk Tarhan’dan BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli’ye kadar 100 ila 120 konuşmacı yer alacak. Paneller 3 sahnede aynı anda düzenlenecek. Keynote konuşmacılar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı esnada büyük sahne dışındaki salonlarda etkinlik olmayacak.

Ana sponsoru Trendyol olan etkinlik bu yıl ‘Out of Box: Human, Culture, Model’ temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte Üniversitelerin, TTO’ların, Teknokent ve Teknoparkların yenilikçi projeleri sergilenecek. Girişimcilik ekosistemi için özel olarak kurulan INNOVAZONE adı verilen alanda teşvik ve desteklerin aktarıldığı 2 sahne, girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu InnovaPoint ve girişimcilerin kendilerini temsil edebildikleri stantlar yer alacak.

Etkinliğin üçüncü günü InovaLig ve InovaTim ödül töreni düzenlenecek. Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdim edeceği açıklandı.

Türkiye ve yakın coğrafyanın en önemli etkinliği olan Türkiye Innovation Week’e geride kalan 10 yılda gerek fiziki gerek online 11 milyona yakın kişi katıldı. Etkinlik, bu yıl da dünyada ve Türkiye’de fark oluşturan inovasyon liderlerini, sektör devlerini, akademisyenleri, öğrencileri bir araya getirecek. turkiyeinnovationweek.com adresinden online kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu etkinlik ücretsiz ziyaret edilebilecek.