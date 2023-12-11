İlk İzlenimler

Half-Life’ın ana yüklemesinden itibaren: Alyx, sanki aya bir adım atacak veya Mordor’un kapılarından geçecekmişsiniz gibi iddialı bir deneyime adım atma hissini uyandırmak için yapılmıştır. Valve’ın yayınladığı ilk görüntülerden biri, inşa edilmekte olan Kale’nin geniş ve doğal bir çekimiydi ve tam olarak kendinizi burada bulduğunuz yer, etrafınızdaki City 17’yi görmek için balkondan bakarken, ancak bu sefer yaşayan, nefes alan bir varlık.

Bu sadece sizi bekleyen büyük maceranın havasını ayarlamakla kalmaz, aynı zamanda Valve size bu dünyanın bir parçası olduğunuzu ve dolayısıyla onunla etkileşim kurabileceğinizi hemen bildirir. Elleriniz bir şeyler seçmek ve onunla oynamak için yapılmıştır, bu nedenle bu yakın çevrede video oyununu tanımanıza yardımcı olacak, bir radyoyu ayarlamadan pencereye çizmek için işaret kalemlerine kadar her türden eşya vardır. Valf, parmaklarınızın öğelerin köşelerine dolanmasını sağlamak için şimdiye kadar gitti. Basit küçük şeyler ama hepsi deneyime katkıda bulunarak, VR oyununu bir bağımlılığa dönüştürebilecek o varlık duygusunu oluşturur.

Neler Oluyor?

Kendini Half-Life hayranları olmayanlar için bu son bölüm, 2004’ten itibaren çok beğenilen Half-Life 2’nin devamı değil. Half-Life: Alyx, The Combine olarak bilinen gizemli uzaylı ırkın yer aldığı iki oyun arasında geçiyor. Dünya’nın acımasız bir işgalini canlandırdı. O ve babası Dr. Eli Vance insanlığı kurtarmaya yardım etmek için bir direniş gücü oluştururken, itibari karakter Alyx olarak oynuyorsunuz.

Half-Life: Alyx’in lansmanına kadar ücretsiz olan Half-Life 2’yi oynadıysanız, sonucunu zaten biliyor olabilirsiniz, ancak yine de ilgilenenler için boşlukları dolduracaktır. Aynı zamanda, Half-Life evrenine yeni olanlar, küçük bir hikaye girişi güzel olsa da, kendilerini çok kaybolmuş hissetmemeliler.

Önce vur, sonra sorgula

Tıpkı kardeşleri Half-Life gibi: Alyx, bulmaca unsurlarına sahip bir birinci şahıs nişancı oyunudur (FPS), kaynakları aramakla serpiştirilmiş bol miktarda aksiyon sunar ve hiçbir şeyin aniden yüzünüze sarılmasına izin vermez.

Valve, ne isterse, nasıl isterse yapıyor gibi görünüyor ve davayı takip etmezseniz lanetlenecek. Örneğin, Valve Index – Half-Life: Alyx’in tercih ettiği kulaklık, tüketicinin kolayca benimsemesi için tasarlanmadı, üstün VR oyun kalitesi için tasarlandı. Aynı şekilde, Valve’ın diğer geliştiricilerin atıcılarında kullandıkları aynı VR planlarını takip etmesini beklememelisiniz.

Örneğin, çoğu VR FPS’de bir silah kemeri bulunur, böylece kalçanıza bir tabanca, belki bir veya iki el bombası koyabilirsiniz. Bunların hiçbiri burada değil. Cephane ve reçine için bir sırt çantanız olsa da, Valve, menü ile ilgili her şeyi minimum düzeyde tuttu. Silahlar, seçeneklere göre özelleştirilebilen hızlı el odaklı bir menüden seçilebilirken, iki “bilek cebi” de el bombaları ve sağlık enjektörleri için ideal olan tekil saklama yerleri olarak işlev görür. Her bir bilek sadece birini tutabileceğinden, bu son öğelerin istiflenmesi yoktur, bu yüzden seçim yapmak zorundasınız, çok fazla hasara neden olmak mı yoksa savaşmaya devam etmek için yaşamak mı istiyorsunuz?

Ve bol miktarda var. Av tüfeği ve kendine özgü avantajları sunan Combine tüfeği ile tabancanız yeni en iyi arkadaşınız olur. Half-Life: Alyx birinci sınıf Vana deneyimi olarak, silahlar güzel çalışıyor, özellikle de onları cephane kapasitesini genişleten veya av tüfeğine el bombası fırlatma kabiliyeti veren reçine ile yükseltmeye başladığınızda – ağır zırhlı Combine askerlerine karşı çok yararlı. eğlenceli olmak. Tüm silahlar bir tür manuel yeniden yükleme özelliğine sahiptir, bu nedenle mümkün olduğunda saldırılarınızı planlamanız veya bu kadar tehlikeli bir yükleme için tehlikeli bir saniye riske girmeniz gerekir.

Çoğu grup düşmanı karşılaşması çok baskın değildir, askerler üç veya dört kişilik takımlar halinde görünme eğilimindedir. Bunlar daha çok, siper almak veya bir kanat pozisyonu bulmak için bolca yeriniz olan sabit parçalar gibidir. Koşarken kararlaştırdığınız lokomosyon şemasından büyük ölçüde etkilenen bu akışkanlık bir seçenek değil.

Seçenekler, seçimler

Daha Half-Life: Alyx’e adım atmadan önce, rahatlık ve kişisel tercihlerle ilgili olarak yapabileceğiniz çok sayıda seçeneğiniz var. Bazen, deneyime alıştıkça önce bir şeyi çalmaya başlamak ve ardından çeşitli bileşenlerde ince ayar yapmak daha kolaydır.

Half-Life: Alyx, Continuous, Shift ve Teleport olmak üzere üç ana lokomosyon sistemi kullanır. İkincisi, en rahat olacak şekilde tasarlanırken, ilki çok daha sürükleyicidir. Yine de – özellikle siper arasında hareket etmenin – sürekliliğin yeterince hızlı olmadığı zamanlar vardır. Bu nedenle, menüde saklanmak yerine daha kısa ışınlanma hareketi de elinizin altında. Bu, çok faydalı olduğunu kanıtlıyor, çünkü hızla saklanmanın gerekli olduğu noktalar var, artı Half-Life: Alyx’in düz bir dünya olmadığı gerçeği. Bir pencereden atlamanız veya bir açılır menüyü ölçmeniz gereken zamanlar vardır, bu nedenle Valve bu seçeneklere sahip olmanızı ister.

Şirket aynı zamanda pek çok insanın Half-Life: Alyx’ten keyif almasını istiyor. Yani tam oda ölçeğini kullanarak oynayabilirsiniz ama ya yapamazsanız? Gerektiğinde Alyx’i başınızın yüksekliğine getirmek için oturuyorsanız seçenekler var ya da sadece bir kumanda kullanabiliyorsanız ne olur? Sorun değil. Sadece tek el modu değil, aynı zamanda oyun da minimum engel olacak şekilde tasarlandı. Tüm silahlar, seçenekle tek elle kullanılır, ardından yeniden doldurma gibi mekaniklere yardımcı olur.

Çok fazla seçenek olduğu ve video oyununun iyi bir kısmının, deneyimin tadını çıkarmaktan ziyade bunlarla uğraştığı söylenebilir. Bununla birlikte, doğru yapmak oyuna yardımcı olur, böylece savaşmak için bolca saatiniz olduğu için uzun mesafeye yerleşebilirsiniz.

Korktun mu?

Atmosfer, herhangi bir VR deneyiminin ve Half-Life’ın önemli bir parçasıdır: Alyx, uygun şekilde karma bir seçkiye sahiptir. Half-Life’a göz atmak için bol miktarda büyük bilim kurgu mimarisiyle: Alyx, açıkta dışarıdayken hayranlık uyandıracak ve gölgelerdeyken uygun şekilde tehditkar olduğu için muhteşem.

Half-Life: Alyx’te uygun bir klostrofobi ve korku duygusu uyandıran, açık havaya çıkmanın gerçek hayatta olduğu kadar ferahlatıcı ve özgürleştirici hissettirdiği alanlar var. Bu muhtemelen bir Half-Life başlığında ilk kez korkulmaya yaklaşacak, sadece el fenerinizi içeren diziler ve Jeff adında sevimli bir yaratık unutulmaz anlar sunuyor.

Aynı derecede önemli olan, Half-Life’da her zaman yüksek kalibreli olan yazıdır. Half-Life: Alyx ve direniş meslektaşı Russell arasındaki konuşmalar, moralini yüksek tutmak için ciddi ve komedi şakaları arasında gidip geliyor.

Kırmızı teli mi yoksa maviyi mi kesiyorum?

Bulmacalar, Half-Life: Alyx deneyiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturur; genellikle bir kapı, eşya kutusu veya yükseltme istasyonu açar.

Daha önce de belirtildiği gibi, Half-Life: Alyx uygulamalı bir deneyimdir ve aynı zamanda bulmacalar da öyle. Aşırı karmaşık veya çözülmesi zor olmayan, her yeri gerçekten araştırırsanız bol miktarda tekrarlamaya yol açan yaklaşık dört varyasyon vardır. Yükseltmeler için hayati öneme sahip reçineyi elde etmek çok önemlidir.

Valve, Half-Life hayranları için yeni bir deneyim sağlamak isteyebilir, ancak önceki video oyunlarında bir görünüm oluşturan birçok eski favori var.

Headcrabs, diğer Half-Life’larda onlardan nefret ettiyseniz, Half-Life: Alyx’te onlardan daha çok nefret edeceksiniz. Cesetleri yeniden canlandırma yetenekleri sayesinde herhangi bir düşmanın en üretken olanı, talihsiz bir kişinin kafasına takıldığında mükemmel hedef pratiği sağlar ve yerde koşuştururken can sıkıcıdır. O kadar bollukları ki onları öldürmenin yeni yollarını bulacaksın, tıpkı midyelere atlatmak gibi.

Hayranların bir başka favorisi olan tavana monte midye, eğer dikkat etmiyorsanız mutlak bir felaket olabilir. Ayrıca, doğru kullanıldığında çok eğlenceli. Düşmanlar, sizi daha önemli karşılaşmalar için cephaneden kurtararak yakalayabilir ve faydalı eşyaları saklayabilir. Farklı Half-Life: Alyx rakipleri arasındaki bu oyun karışımı, oyun boyunca sıkılmamanızı sağlar.

Half-Life: Alyx, Half-Life evreninden bir öğeyi yeniden ele aldı ve bu, artık Yerçekimi Eldivenleri ile değiştirilen Yerçekimi Silahıydı. Bunlar, Half-Life: Alyx deneyiminin önemli bir parçasını oluşturur ve hemen hemen her öğeyi makul bir mesafeden alır. Delicesine kullanışlı, hafifçe vurup sonra bir nesneyi kapmak size doğru geliyordu, ancak eşyaları toplamayı o kadar kolay hale getiriyor ki, gerçek bir çiftiniz olmasını dileyeceksiniz. Eldivenler ayrıca Legend of Zelda kalplerine benzeyen sağlık göstergenizi ve cephane sayacınızı da görevlendirir. Ayrıca Valve’ın Half-Life: Alyx’e ne kadar çok düşünce ve çaba harcadığını gösteren karmaşık bir ayrıntıya sahipler.

Valve’ın çok sevdiği Half-Life serisini kullanarak bir amiral gemisi VR unvanı yapmayacağını ve yarım kollu bir iş yapmayacağını gayet iyi biliyorsunuz. Baştan sona şaşırtıcı derecede zengin bir deneyim olan Half-Life: Alyx, mevcut en iyi VR oyunlarından biridir ve VR oyunlarının neler yapabileceğini gösteren mükemmel bir vitrindir.