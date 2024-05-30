Körfez Belediyesi’nde Zabıta Memuru olarak görev yapan Rıdvan Karadağ (48) halı saha maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Karadağ halı saha maçının ardından fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan zabıta memuru Karadağ, hastaneye kaldırıldı. Rıdvan Karadağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadağ’ın cenazesi, öğlen namazına müteakip Körfez Fatih Mahallesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.