Galatasaray, 23 yaşındaki golcü oyuncu Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford FC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 500.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, sonraki sezonlarda ödenecek ücretler TÜİK’in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılarak belirlenecektir."