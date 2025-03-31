Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) tarafından 61. BESKIDY Tygodnia Kultury Yarışması Polonya’da düzenlendi. Yarışmada Türkiye’nin yanı sıra; Hırvatistan, Meksika, Peru, Yunanistan, Kolombiya, Slovakya, Litvanya, Endonezya, Makedonya, Amerika, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Almanya, Tayvan’dan katılan yarışmacılar birincilik için kıyasıya mücadele etti. Dünyanın en büyük 2’nci halk oyunları yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Ritim Dans, yarışmadan büyük bir başarı ile döndü.

"7 tane Avrupa ülkesi gezerek, dünyanın her yerinden sayısız insanlarla tanışma fırsatı bulduk"

36 kişilik bir ekiple yarışmaya katıldıklarını anlatan Ritim Dans Okulu sahibi Kerem Ahmet Arabacıoğlu, "Bilecik’in ve ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk oyunları ile ülkemizi temsil eden ekip yarışmada büyük bir başarı elde etti. 16 ülke temsilcisi arasından başarısı ile ön plana çıkan ekibimiz çok beğenildi. Amerika’nın, Endonezya’nın, Tayvan’ının, Kolombiya’nın, Meksika’nın, Peron’un ve Balkanlardan birçok ülkenin bulunduğu toplamda 16 Ülke ile yarışma sağladık. Yarışmada ikincilik kazandık. İkincilik gibi büyük bir ödül kazandık, ikinci olarak geri döndük. Yarışmaya Türkiye’den katılan tek ekip bizdik dolayısıyla hem ilimize, hem de Türkiye’mizi temsil etmeye çalıştık. Güzel sonuçlar aldık ekibimizle birlikte yolculuk boyunca 7 tane Avrupa ülkesi gezerek, dünyanın her yerinden sayısız insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Güzel bir festivaldi, güzel bir yarışma idi. Ülkemizi ve ilimizi temsil etmek bizi gururlandırdı" dedi.

"Çok gururluyuz halkın tepkilerinden çok memnunuz"

Dans Eğitmeni Hazar Selli, "Bizim için bir hayaldi ama burada güzel bir ekiple, profesyonel bir müzisyen bir ekiple ve profesyonel dansçı ekibimizle gittik başardık ikincilik aldık ve geldik. Çok gururluyuz halkın tepkilerinden çok memnunuz orada da çok güzel ağırlandık. Türklere olan aşklarını gördük kültürümüze olan sevgilerini ve bağlarını gördük. Çok seviliyoruz umarım yine böyle başarılara imza atabiliriz ekip olarak nicelerini diliyorum" dedi.

"7 tane Avrupa ülkesi gezdik, danslarımızı, gelenek göreneklerimizi anlattık tanıttık"

Ekipte folklor oynayan Arda Turhan, iyi bir derece elde ettiklerini anlatarak, "Dünyanın en büyük 2’nci halk oyunları yarışmasında ikinci olduk. 7 tane Avrupa ülkesi gezdik kültürlerimizi onlarla paylaştık. Danslarımızı, gelenek göreneklerimizi anlattık tanıttık. Gezdik, yarıştık, kazandık, eğlendik geri döndük. Yarışmada al bayrağımızı göndere çektirerek, o mutluluğu ve gururu yaşadık" dedi.