Bakanlık, bu ürünlerin tarife ve fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında(X) yapılan açıklamada, perakende satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat etiketleri, tarife ve fiyat listelerinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında düzenlendiği hatırlatıldı.

Son dönemde döner, iskender ve hamburgerin farklı porsiyonlarda satıldığı, ancak gramaj bilgisi olmadığı için tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Bu durumun, tüketicilerin doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmeyerek mağdur olmasına yol açtığına dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı, bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerine yer vermelerini talep etti. Ayrıca, 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla işletmelerin denetimlerinin süreceği bildirildi. Bakanlık, işletmelerin cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için belirtilen kurallara dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.