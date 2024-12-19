Ünlü Fransız yazar Molière'in son eseri olan "Hastalık Hastası", Volkan Derman yönetmenliğinde İnegöl sahnesinde sahnelendi. 1673 yılında yazılmış ve ilk kez aynı yıl sahnelenmiş olan oyun, 351 yıl boyunca birçok topluluk tarafından sahnelenmişti. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu da bu klasik eseri başarıyla izleyicilere sundu.

İnegöl halkı, Çarşamba akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilen gala gösterimine yoğun ilgi gösterdi. Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nde yapılan gösteriye katılan izleyiciler salona adeta sığmadı. Belediye Başkanı Alper Taban, ilk gösteriyi izleyenler arasında yer alarak tiyatro ekibini kutladı.

Başkan Taban, gösterinin ardından yaptığı konuşmada, “Bizlere bu akşam çok keyifli bir tiyatral gösteri sunan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibimize çok teşekkür ediyorum. Adımız ilçe olsa da aslında bir şehir tiyatrosu bizlere izlettiler. İlçe düzeyinin çok çok üzerinde. Çok ciddi emekleri var arkadaşlarımızın. Ben her birine teşekkür ediyorum. Bir yandan da düşünüyorum, daha güzel ortamlarda sizleri ağırlamak istiyoruz. Geldiğim andan son ana kadar salonumuz tamamen dolu. Demek ki İnegöl’ümüz tiyatroya çok büyük önem veren, beraberinde kültür sanat organizasyonlarına değer veren bir şehir. Bundan dolayı da kıvanç duydum. Bir kısım vatandaşlarımız da geri dönmek zorunda kaldı bunun da farkındayız. İnşallah İnegöl’e güzel bir kongre ve sanat merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.

Kültür sanat etkinliklerine ilişkin de konuşan Taban, “Yolları altınla kaplasak, en iyi altyapı ve tesisleri de yapsak kültür ve sanat eksik kaldığında bir şeyler tatsız, tuzsuz oluyor. Beraberinde parklar yapıyoruz, çok kıymetli tesisler yapıyoruz ama bunları parçalayan, yıkan, harap eden insanları da görüyoruz. Bizler bu dönem dolu dolu programlar yapmak istiyoruz. O kadar çok program olsun ki vatandaşlarımız da ben buna mı gitsem diğerine mi gitsem diye tercih etmek durumunda kalsınlar. Herkese hitap eden çok değerli çalışmalar gelecek” şeklinde konuştu.