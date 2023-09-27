Bursa'nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesi Acil servis girişinde çıkan kavgada ortalık karıştı. Polis ekipleri kavgayı yoğun çaba sonucu sonlandırdılar.

Olay saat 00.00 sıralarında Burhaniye mahallesindeki İnegöl Devlet Hastanesi Acil servis girişinde meydana geldi. Acile hastalık nedeniyle tedavi olmaya gelen arkadaşlar Özcan K.(21) ve İsmail U.(20), muayene için sıra beklemeye başladılar. İki arkadaş arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail K. Belindeki silahı arkadaşına doğrulttu. Özcan K., İsmail U.'nun elindeki tabancayı aldı. Kavgaya iki tarafın yakınları da dahil olunca arbede yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı zorlukla sonlandırdı. Kavga sonucu Özcan K. Hafif şekilde yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Kavga eden 2 şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Sorgulaması tamamlanan İsmail U. Adliyeye sevk edildi. İsmail U. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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