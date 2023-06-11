Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Hüseyin E.(16) yönetimindeki 16 BCM 590 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken sola manevra yapan Ümit Ü. Yönetimindeki 43 NZ 649 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

