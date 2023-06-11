Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Özge Şeber (35), oturduğu sitede komşularının yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı asarak dairesini satışa çıkartırken, mahkemeden çok konuşulan ilanla ilgili karar geldi.

Çorlu'da özel bir firmada çalışan Özge Şeber, Zafer Mahallesi'nde 1 yıldır oturduğu sitedeki dairesini komşularının gürültü yaptığı gerekçesiyle satışa çıkardı. 5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, geçen mart ayında satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı. Şeber o zaman yaptığı açıklamada, komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamadığını söyledi. Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, "Yaptığım şikayetlerden hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine avukatıma danıştım ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Sonrasında evi satmaya karar verdim. Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'Ben o kötü insanlardan biri miyim' desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar" ifadelerin kullandı.

