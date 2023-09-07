Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık teknikeri Mustafa Yıldız (38), husumetlisi Ömer Fıstıkçı'nın (40) bıçaklı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; Ömer Fıstıkçı, husumetlisi Mustafa Yıldız'ı sağlık teknikeri olarak çalıştığı hastaneye kadar takip etti. İkili arasında hastane içerisinde kavga çıktı.

Bu sırada Ömer Fıstıkçı, üzerindeki bıçakla Mustafa Yıldız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yıldız yere yığılırken, saldırgan güvenlik personelince etkisiz hale getirildi.

Durumu ağır olan Mustafa Yıldız ameliyata alınırken, Fıstıkçı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yıldız'ın yerde bıçaklanıp, tekmelenmesi yer alırken, Fıstıkçı'nın kendisine engel olmaya çalışanlara, 'Karışmayın, bu namus meselesi' dediği duyuldu.