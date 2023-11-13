Türkiye'de yerel seçimlere sayılı günler kalırken siyaset kulisleri de hareketlendi. Partiler bir yandan yerel seçimlerde aday olacak isimleri belirleme çalışmalarına hız verirken bir yandan da 'ittifak' konularını masaya yatırıyor.

Cumhur İttifakı tarafında AK Parti-MHP işbirliğinin büyük oranda devam etmesi beklenirken gözler muhalefete çevrilmiş durumda.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in her fırsatta seçimlere parti olarak tek başlarına gireceklerini açıklamasına rağmen, CHP'de lider değişiminin yaşanması sonrası nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor.

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, 'ittifak' için ısrarcı olacakları sinyalini verirken Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

ÖZEL İLE AKŞENER BİR ARAYA GELECEK

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, CHP lideri Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir araya geleceğini iddia etti.

Öztürk, Sözcü TV'ye bağlanarak şu ifadelere değindi:

"AKŞENER'İ ZİYARET EDECEK"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek. Bu ziyaret muhtemelen çarşamba günü gerçekleşecek. Bu görüşmeden önümüzdeki yerel seçimle ilgili konular ele alınacaktır.

"İTTİFAK KONUSU MASADA OLACAK"

İki partinin ittifak konusu ve İYİ Parti'nin tutumu ikili zirvede konuşulacaktır.

Söz konusu ziyaretin ardından 'Hayırlı olsun' ziyareti için de daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gidebileceği bilgisini de aldım."