Uçak bileti alımını ucuzlatacak beklenen o kampanya Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. 31 Aralık tarihine kadar anlaşmalı havayolu şirketi üzerinden yapılacak 1.000 TL ve üzeri harcamaya toplamda 100 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Kampanya dönemi boyunca mobil uygulama veya satış ofisleri üzerinden yapılacak harcamalar dikkate alınacaktır. Vatandaşın bütçesini destekleyen kampanya sayesinde yeni yıl gelmeden yapılacak seyahat harcamaları da ucuzlayacak.

100 TL Bilet İndirimi Nasıl Kazanılır?

Kampanya dönemi boyunca hava yolu firması üzerinden sanal bankkart POS ya da fiziki kart ile yapılacak harcamalar geçerlidir. Şartlar yerine getirildiği anda harcama bedeli hak sahibinin hesabına aktarılır.

Her müşteri kampanya dönemi boyunca en fazla 100 TL Bankkart Lira kazanabilir. Hava yolu bilet alımına 100 TL kampanyasına katılmak isteyenlerin Ziraat Bankası müşterisi olması yeterlidir.

Kampanyaya Kimler Katılabilir?

Uçak biletini ucuzlatan kampanya yalnızca Ziraat Bankası müşteri hesabı sahipleri için geçerlidir. Ziraat Bankası asıl kart sahipleri için 1 Aralık tarihinde başlatılan kampanya 31 Aralık tarihinde sona erecektir.