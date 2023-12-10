Kuruluşundan bu yana geride kalan 45 yılda sağlık hizmetleri ile birlikte eğitime de büyük önem veren Hayat Hastanesi, yılsonu etkinlikleri kapsamında Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu ile motivasyon eğitiminde biraraya geldi.

Bursa ve bölgesinde yaşayanlara daha kaliteli hizmet vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken bölüm yöneticilerini de eğitime tabi tutan Hayat Hastanesi yönetimi Uludağ Swiss Otel’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kurum çalışanlarının eğitimi ile kurumun kendini daha rahat yenilemesine katkı sağladığını belirten Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar “İşletmelerin başarısını etkileyen en önemli faktörlerin başında insan gücü gelmektedir. İşletmelerin başarısı çalışanların başarısına bağlıdır. Çalışanların yeni şeyler öğrenmesi ve kendini geliştirmesi yoluyla işteki performanslarını yükseltmek mümkündür. Kurum olarak bizde personel eğitimi ve gelişimi için önemli yatırımlar yapıyoruz. Yılsonu için bir dizi etkinlik planladık. İlkini tüm personelimiz ve ailesinin katılımıyla interaktif tiyatro etkinliği olarak gerçekleştirdik. İkinci olarak bölüm müdürlerimizin katılımıyla pozitif atölye etkinliği düzenledik. Bu atölye çalışması ile hem oyun, hikaye anlatma gibi tekniklerle iletişim becerilerini, takım çalışmasını ve problem çözme yeteneklerini geliştiriyorlar hem de iş motivasyonunu, verimliliğini ve iş tatminini artırabiliyorlar” dedi.

Başarılarının arkasında ekibin özverili çalışmasının büyük olduğunu belirten Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul da, “Sağlığınız için Hayattayız sloganı ile çıktığımız yolda 45. yılımıza ulaştık. Bugünlere gelmemizde doktorumuzdan, sağlık personeline ve de tüm çalışanların özverili çalışmasının payı büyüktür. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmaların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veriyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha başarılı bir iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz“ şeklinde konuştu.