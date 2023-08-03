Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde gizli protokol yapmasının ortaya çıkmasının ardından HDP köşeli bir tavır aldı. Buna göre HDP ile görüşmek isteyen resmi duyuru yapacak ve ittifak şartı istenecek. Ve görüşme ise kamuoyu ile paylaşılacak şeklinde şart koydu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokollerin ortaya çıkmasının ardından HDP öfkeli bir tavır aldı.

Sırrı Sakık Kılıçdaroğlunu Hedef Aldı

Halkların Demokrat Partisi Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Sakık, “"Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Sadece kendin kazanmak için birleştirmek adına aslında siyaseti paramparça ettin." ifadelerini kullandı.

HDP Yerel Seçimler İçin Kararını Verdi

Görüşmede yerel seçimler için yol haritası belirlendi. Yerel seçimler için yol haritası çizen HDP, bölgedeki tüm illerden aday gösterme kararı aldı. Batı illerinde, bazı büyükşehirlerin farklı ilçe belediyeleri karşılığında belirlenemeyebileceğini belirtmek gerekir. Ancak bunun için farklı koşullar sıralanacaktır. HDP ile görüşmek isteyen partiler resmi tebligat yapacaklar: İttifak gerekecek Bu kapsamda HDP ile görüşmek isteyen taraflar resmi açıklama yapmaya davet edilecek.

HDP ile görülmek ve fotoğraf vermek istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun da nasıl bir tavır alacağı merak konusu haline geldi.