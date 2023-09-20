Hemoroid, her insanda bulunan bir yapıdır. İstem dışı dışkı ve gaz çıkışını önleyen hemoroid dokusu, zaman içerisinde çeşitli sebeplerden ötürü zarar görebilir. Yapısal bozulmalar nedeniyle anüs dışına çıkan hemoroidin dikkat edilmemesi durumunda gündelik yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkileyen bir hastalığa döndüğü söylenebilir.

Çeşitli sebeplerden ötürü anüs çevresinde yer alan toplardamarın genişlediği görülür. Sonrasında ise dışarı doğru bir doku parçasının çıktığı fark edilir ve bu doku parçası, dışkılamadan sonra başta olmak üzere otururken, uzun süre ayakta durunca ve daha birçok durumda ciddi ağrılara sebep olur. Doku zaman içerisinde iltihaplanmaya başlar ve iltihaplanma ile birlikte çok daha hassas bir hale gelir. Haliyle dışkılama, oturma gibi durumların yanı sıra daha birçok durumda ağrı ya da kanamaların başladığı görülür.

İlk evrelerde herhangi bir belirti göstermeyen bu hastalık, zaman içerisinde hızlı bir şekilde ilerlemeye başlar. Özellikle düzensiz beslenme alışkanlıkları, hazır gıdalar, aşırı acı tüketimi gibi daha birçok durum, hemoroidin çok daha farklı bir boyuta gelmesine yol açar. Genel olarak bu tarz beslenme alışkanlıklarına sahip olan kişilerde bu hastalığın görüldüğü söylenebilir.

Hemoroid Belirtileri Nelerdir?

“Hemoroid belirtileri nelerdir?” sorusu, söz konusu hastalığın varlığından şüphe eden herkesin ortak sorularından biridir. İlk evrelerde belirti görülmez ancak ilerleyen evrelerde belirtiler çok net bir şekilde kendini gösterir ve tedavi olmadığı sürece belirtilerin çok daha şiddetli bir şekilde ortaya çıktığı görülür.

Hemoroidin belirtileri ise şunlardır:

Makat bölgesinde ilk etaplarda bir şişlik ortaya çıkar. Bu şişliğin ağrısız ve yumuşak olduğu görülür.

Makatta sürekli olarak şişlik görülür ve bu şişlik bir müddet sonra ağrı oluşturur.

Hastanın beslenme alışkanlıklarına dikkat etmemesi durumunda makatta kaşıntı, ağrı, ıslaklık hissi ve şişkinlik gibi belirtiler birlikte görülür.

Hastanın tuvalete çıkma alışkanlıkları da değişim gösterir. Aralıklar uzayabilir veya art arda tuvalete çıkması söz konusu olabilir.

Dışkılama sırasında sürekli devam eden yanma ve ağrı söz konusudur. Dışkılama sonrasında da bu ağrılar devam eder.

Hemoroidin Tedavisi

Hemoroidin tedavisi, hastanın hemoroidin hangi evresinde olduğuna bağlıdır. İlk ve orta evrelerde ilaç tedavisiyle hastalığın ilerlemesi durdurulur. Aynı zamanda hastanın günlük yaşamının çok daha rahat geçmesi söz konusu olur. Ağrı, kaşıntı ve akıntı gibi şikayetler ilaç tedavisi ile büyük ölçüde azalır. İlaç tedavisinde genel olarak kortizon içerikli pomatlar ve ağrıyı azaltacak analijezik kremler kullanılır. Ayrıca hastanın durumuna göre kan dolaşımını düzenleyen ilaçlar da kullanılabilir.

Hemoroidin tedavisi konusunda girişimsel yöntemler de sıklıkla kullanılır. Skleroterapi yöntemi, en sık kullanılan girişimsel yöntemlerden biri olarak bilinir. Hemorid dokusunun damarlarına iğne ile ilaç enjekte edilir ve hastalığın tedavisi amaçlanır. Bunun yanı sıra bantla boğma yöntemi ve lazer gibi girişisem yöntemlerle de hemoroid dokusunun direkt olarak bölgeden ayrılması sağlanır. Ameliyatla uygulanan hemoroid tedavisi ise hemoroidlerin cerrahi operasyonla iç kısma çekilmesi, bölgeye giden kan akışının kesilmesi ve böylelikle hemoroidlerin bölgedeki zararlı etkilerinin azalması sağlanır.