Hemoroid,( anjiyo kavernöz )doku yumağı bloğunda yer alan ve anüsün başlayışında yastıkçık vazifesi yapan bir dokudur. Hemoroid iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır. Hemoroidal dokunun özellikle sarkması, genellikle kalınbağırsak dokusunun sarkarak anüs dışına çıkması beraberinde görülür. Anatomik yapısı kötüleşen, aşağı tarafa sarkması sonucunda içinde kan birikmesi görülen ve irileşin bu doku genellikle hemoroid rahatsızlığına sebep olur.

Bu rahatsızlığı önlemek için alınacak bazı tedbirler vardır. Lif içeriği yüksek olan bir beslenme uygulanarak kabızlığa engel olunabilir ve bu sayede kabızlık nedeni ile ıkınmayı engelleyebilirsiniz Kabızlık olmadan rahat bir şekilde tuvalet ihtiyacına çıkmak hemoroid rahatsızlığını önlemenin en başında gelen önlemlerden bir tanesidir. Genellikle sürekli masa başında oturarak çalışan kişiler, düzenli bir şekilde spor yapmalılar ve sık aralıklarla mola vererek ayağa kalkıp dolaşmalılardır. Ayrıca bazı değişik doğal bitkisel yöntemlerden de yararlanılarak hemoroid rahatsızlığının hafifletilmesini sağlamak mümkün olacaktır.

Hemoroide İyi Gelen Doğal Bitkisel Reçeteler?

Şifalı bitkilerin hemoroid üzerinde etkili olması için damarlar ve doku üzerinde etki sağlamaları gerekir. Bazı şifalı bitkiler iltihap önleyici ve yok edici etkilerinden ötürü hemoroid rahatsızlığına karşı iyi gelmektedir. Vücudun doku hasarına karşı aksiyon sağlarlar ve oluşan şişlikleri dıştan ve içten en aza indirirler. Kanamayı kesme özelliği olan doğal bitkiler hemoroid rahatsızlığından kaynaklanan kanamaları azaltarak oluşan hasar nedeni ile zarar görmüş dokuları sıkılaştırırlar. Hemoroid için faydalı olan bu şifalı bitkilere birlikte göz atalım.



At Kestanesi: Özellikle şifacılar tarafından eskiden beridir varis ve hemoroid tedavisi için kullanılan şifalı bitkilerden sadece bir tanesidir. Etken bileşenleri ile tohumları kanamayı durdurucu ve iltihap yok edici özellikleri vardır. Atkestanesi kaynatılarak çay olarak içilebileceği gibi soğuyan çayla bir pamuk yardımıyla pansuman yapılabilir.



Tavşan Memesi Otu: Kökleri tıbbı olarak ilaç yapımında faydalanılan bitkiler arasında yer almaktadır. Yüz yıllardır damar sağlığı ve dolaşım sistemi için kullanılır. Bileşiminde bulunan kimyasal maddeler damarları sıkılaştırarak hemoroid tedavisine fayda sağlar.



Aloe Vera: Hemoroid tedavisinde çoğunlukla tavsiye edilen bitkiler arasında yer almaktadır. Afrika kökenli olan bu bitki tüm dünyada ev bitkisi şeklinde yetiştirilebilmektedir. Yaprakları arasında yanıkları ve yaraları tedavi etmekte kullanılan duru, sıvı şeklinde bir jel bulundurmaktadır. Bu jeli evlerde yetişen aloe vera bitkisinin yapraklarından birisinin kırılması ile elde edilebilir. Bu jeli mir miktar pamuğa dökerek direk olarak basura sürülerek uygulanabilir. Ayrıca cilt bakımı için zamanı olmayanlar eczanelerden aloe vera isimli jeli temin ederek aynı uygulamayı yapabilirler.



Kantaron Yağı: Genellikle bebeklerde meydana gelen pişikler için kullanılan kantaron yağı hemoroid rahatsızlığına oldukça iyi gelen bitkiler arasında bulunmaktadır. Kantaron yağının oluşan yaralara ve tahriş olmuş dokunun yenilenmesinde ve kanamanın durdurulmasında etkili olan özelikler taşır. Hücreler ve cilt yenileyici, iyileştirici özellikleri sayesinde hemoroid rahatsızlığına iyi gelmektedir.



Papatya: Her derde şifa olan papatya hemoroid rahatsızlığında da oldukça iyi bir iyileştiricidir. Hemoroid belirtileri gözlenmeye başladığında özellikle papatya içerikli kremlerin yanı sıra soğutulan papatya çayını bir pamuk yardımıyla hemoroid üzerine pansuman yapabilirsiniz. Papatya özellikle iltihap giderici ve tahriş, kaşıntı oluşumlarına iyi gelmektedir.



Kefir Ve Yoğurt: Bu iki kıymetli besin de bağışıklık sistemi ve sindirim sağlığı için son derece yararlı olan iyi huylu probiyotikleri yani bakterileri içerir. Bu bakteriler basuru önlemeye ve tedavi etmeye iyileştirmede yardımcı da olabilir. Kefir vücudun sıvı kaybını azaltarak tuvalet ihtiyacını kolaylaştırır.