İnegöl’de 4 ana caddenin kesiştiği Hergele Meydanında BUSKİ ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ne aşamada olduğu ve ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

Geçtiğimiz ay Osmanbey Caddesi üzerinde BUSKİ ekipleri tarafından Pazartesi pazarı mevkiinde başlayan altyapı çalışmaları Hergele Meydanına kadar ulaştı. Osmanbey Caddesi, İnegöl Caddesi, Ankara Caddesi ve Nuri Doğrul Caddesinin kesiştiği kavşakta Hergele meydanında devam eden altyapı çalışmaları hakkında CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, gazetemize açıklamalarda bulundu.

Altyapı çalışması tamamlanan Osmanbey Caddesinin Pazartesi pazarı girişinde asfaltlama yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında da bilgi alan Başkan Zemci Şahin, Hergele meydanında devam eden çalışmaların önemli olduğunu belirterek, “Pazartesi Pazarının olduğu bölgeye ana vana konuldu. İçme suyunun ana hatları geçtiği için 110’luk boru konuluyor. Aynı ana hatlar Kozluca yolundan da geçti. Bu nedenle 3x3 metre genişliğinde bir kazı çalışması yapılıyor. Ayrıca bu gibi ana hatların geçtiği caddelerde diğer altyapı çalışmalarına da zarar verilmemesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu nedenle de yavaş ilerliyor. Şuan Osmanbey Caddesinde altyapı çalışmalarında sona gelindi. Hergele Meydanındaki çalışma da 1 haftaya kadar da tamamlanmış olacak. Osmanbey Caddesinin Pazartesi pazarı girişinde de asfaltlama çalışmaları yapılıyor” dedi.