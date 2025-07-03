

Bursalı bir araç sürücüsü, trafiğe çıkınca aracın plakasında ki küçük bir ayrıntıyı fark eden vatandaşların ilgi oldu.

Aracı fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş kısa sürede viral oldu. ‘Bursa’da görüntülenen bir araç plakası” adıyla yapılan paylaşım kısa sürede 500 binden fazla kişinin dikkatini çekti.

16 TC 193 plakalı araç sürücüsünün plakada ki 193 rakamının yanına yatay bir şekilde 8 rakamı daha koyarak, Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün ölüm tarihini olan 1938’e benzetti.

Paylaşımın hemen ardından binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bazı vatandaşlar plakada yapılan oynamalara ciddi cezaların yazıldığını savunurken, kimileri ise Atatürkçü kimliğini öne çıkaran sürücüyü tebrik etti.

Kaynak: SOSYAL MEDYA