

Kaza Mahmudiye mahallesi 22. Mobilya sokakta meydana geldi. Sürücü Yusuf Arda K.(25) yönetimindeki 16 BRJ 701 plakalı motosiklet, sokakta geri manevra yapan operatör Doğan Berk Ö.(20) yönetimindeki forklift ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT