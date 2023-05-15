14 Mayıs 2023 Genel seçimler öncesinde verecekleri oyun rengini belli etmemeye çalışan Süleymancıların kimi destekledikleri belli oldu. İnegöl’e bağlı kırsal mahalle Hilmiye’de(köy) Kur’an kursları olan cemaatin hangi ittifakı destekledikleri sandıkların açılmasıyla ortaya çıktı.

Ülke genelinde yapılan son 2 genel ve yerel seçimde AK Parti’ye karşı muhalefet partilerini destekleyen Süleymancılar, gelen tepkiler üzerine 14 Mayıs öncesinde oyların rengini belli etmemeye çalışmışlardı. Genel olarak muhafazakar kesimden topladıkları bağışlarla kuran kursu ve genel harcamalarını karşılayan grup, daha önceki seçimlerde sahada büyük tepkiler toplamıştı.

Bu kez tarafsız kalacakları düşünülen cemaatin yine blok halinde tercih yaptıkları görüldü. Süleymancıların etkin olduğu Hilmiye Mahallesi’nde Süleymancı oldukları bilinen seçmenlerin tamamı Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı oylamasında tercihlerini Millet ittifakından yana kullandı.

Hilmiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen 216 oya karşılık Kemal Kılıçdaroğlu’na 58, Sinan Oğan’a 11, Muharrem İnce’ye ise 1 oy çıktı.

Milletvekilliğinde ise AK Parti 134, MHP 59, CHP 13, İyi Parti 43, Yeniden Refah Partisi 19, BBP 6, Zafer Partisi 6, MP 2 ve Anavatan Partisi 2 oy aldı.

Sonuçların ardından kırsal mahallede Süleymancı’ların Cumhurbaşkanlığında Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, milletvekilliğinde ise İyi Parti’yi desteklediği konuşuluyor.

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