Güvenlik ve tasarrufu ilk sıraya alan tüketiciler, şofben seçimlerinde dikkatli davranıyor. Teknolojisi ve çevreci üretimiyle hermetik şofbenler, tüketicilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Sıcak suya erişim için tüketicilerin öncelikli tercihlerinden olan şofbenlerde, güvenlik ve tasarruf beklentisi öne çıkıyor. Bu nedenle ileri teknoloji ve çevreci üretimiyle, hermetik şofbenlere olan ilgi de artmış durumda. Hermetik şofbenler güvenli olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından daha fazla tercih ediliyor. Bulundukları ortamdaki oksijeni kullanmadıklarından güvenilir olarak görülen hermetik şofbenler güvenlik ve konforu bir arada sunuyor.

Güvenli sıcak su konforu

İklimlendirme sektörünün öne çıkan markalarından Baymak da BH 12 ve BH 14 hermetik şofbenleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

’’Baca tıkanmasına karşı emniyet sistemi, ısı emniyet termostatı, elektronik modülasyonlu gaz valfi ve iyonizasyonlu alev kontrol sistemi teknolojisiyle sıcak su konforunu kullanıcılarına güvenle sunuyor. Enerji yönetmeliğine uygun Low NOx teknolojili üstün emniyet sistemlerine sahip Baymak hermetik şofbenler, kompakt boyutları ve 4 metreye kadar dikey ve yatay baca imkanı ile de montaj kolaylığı da sağlıyor. Ürünler, şofben eşanjörü üzerinde olan özel tasarım NTC sensörü ile donma koruma fonksiyonu yerine getirilirken aynı zamanda dışarıdan ilave bir bağlantı ekipmanına ihtiyaç duyulmadan güneş kollektörü solar sistemi ile entegre de çalışabiliyor. Öte yandan şofbenler 49 db gibi oldukça düşük ses seviyesi, yeni nesil ekran ve kullanıcı arayüzüyle de öne çıkıyor.

A sınıfı enerji tüketimi

Baymak hermetik şofbenler, doğalgazın bulunduğu yerlerde, anlık sıcak su ihtiyacının karşılanması için merkezi sistem mahal ısıtma uygulanan konutlar, spor salonları, berberler gibi ticarethaneler ve bireysel sıcak su ihtiyacı oluşan mekanlara uygulanabilen en pratik ve verimli çözümlerden biri. Markanın, pazara sunulduğu ilk günden itibaren kendini kanıtlamış olan ‘BH12’ modelinin ardından kapasitesi artırılan ‘BH 14’ modeli de müşteri beklentilerine en akılcı yoldan cevap veriyor. Uzun yıllar boyunca kusursuz performans gösteren ve cihazın en önemli bileşenlerinden olan Avrupalı eşanjörü ile ısıyı en doğru şekilde iletip, yüksek verim sağlayan Baymak hermetik şofbenler, enerji verimliliği yönetmeliğine göre ‘XL kullanım suyu’ profili ve ‘A sınıfı’ enerji tüketimi avantajlarıyla konforu yüksek tasarrufla birlikte sunuyor. Ayrıca geniş alev modülasyonu sayesinde düşük debilerde bile tüketici ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilen modeller, tam donanımlı elektronik ateşleme sistemi sayesinde güvenli kullanım sağlıyor. Gelişmiş teknolojisiyle kullanıcı dostu bir performans sunan Baymak hermetik şofben ailesinde; yüksek konfor için cihaza entegre edilen akış sensörü, sıcak su tüketiminin her anındaki debi değerini sayısal veriye çevirirken, elektronik karta da bilgi göndererek alev boyunun anlık olarak ayarlanmasını sağlıyor Bu sayede kesintisiz ve dengeli sıcak su talebi karşılanmış oluyor. Herhangi bir arıza durumunda ise uyarı sistemi devreye giriyor ve LCD ekran üzerinde hata kodunu göstererek kullanıcıyı uyarıyor.’’

Yeni kampanya dönemi başladı

Tüm dağıtıcılarıyla yaptığı görüşmeler ve hazırladığı avantajlı koşullarla şofben için yeni kampanya dönemine başlayan marka, bu doğrultuda gerçekleştirdiği özel eğitimleri hem online hem fiziksel olarak gerçekleştirerek tamamladı. İş ortaklarına uygun koşullar ve avantajlı fırsatlar sunan kampanyayla daha fazla tüketicinin Baymak şofben ürünlerinin güvenlik ve konforuyla tanışması hedefleniyor.