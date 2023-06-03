Ertuğrulgazi Mahallesinde eve giren hırsız bir anda karşısında çıkan ev sahibi bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi 1. Sokak üzerinde bir eve giren hırsız bir anda ev sahibi Mehmet E.'yi (29) karşısında gördü. Yanında bulunan bıçakla ev sahibini ensesinden yaralayan hırsız evden kaçarken, kanlar içinde kalan ev sahibinin seslerini duyan komşuları yardıma koştu. Yaralı genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Genci bıçaklayarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.