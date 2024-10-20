Bulgaristan’daki Müslüman Türk halkını temsil eden ve son seçimlerden en çok oyu alan Bulgaristan (DPS) Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Bursa’daki soydaş seçmenlerle bir araya geldi. (DPS) HÖH Yeni Başlangıç heyeti, seçme olan her seçmenin 8 numara ile partilerine destek vermesini istedi.

Bulgaristan’da devam eden siyasi istikrarsızlık sebebiyle seçmenler, 27 Ekim’de 7’nci kez sandık başına gidecek. Son erken seçime katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalırken, en çok oyu alan Bulgaristan (DPS) Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Bursa’daki soydaş seçmenlerle bir araya geldi. Bulgaristan’daki Müslüman Türk halkını temsil eden ve son seçimlerden en çok oyu alan ve en çok milletvekili sayısını elinde bulunduran 2. parti konumundaki Bulgaristan (DPS) Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Yeni Başlangıç heyeti, seçimlerin çok önemli olduğunu bu sebeple katılımı en yüksek seviyede tutmanın şart olduğunu dile getirdi. Soydaşlarla samimi bir ortamda bir araya gelen milletvekili adayları, seçme hakkı olan her seçmenin oy pusulasında 8. sırada yer alan partilerine destek vermesini istedi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Bursa Temsilcisi Taner Çavuş, seçimler öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çavuş, “Bursa’da bulunan Bulgaristan göçmeni çifte vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde herkesin kafasındaki soruları cevapladık. Bu seçimlerde herkesin destek vermesini istiyoruz. Maalesef bir türlü hükmet kurulamıyor. Kurulamadığından dolayı da siyasi kriz mevcuttur. Bu seçimlerde ilginç olan ise, ilk defa Türkiye’den bir siyasi parti seçimlere doğrudan müdahale ediyor. Kendi belediyelerindeki olan insanlara paralarını ödeyemezken, desteğini sürdürüyor. Ben bu partinin genel başkan yardımcısını aradığımda, neden bunun yapıldığını sorduğumda bana verdiği cevap ‘Biz Türkleri destekliyoruz’ oldu. Biz Türk değil miyiz? Biz Bulgar mıyız? Bütün milletvekillerimizin hepsi Türk’tür” dedi.

Sıkıntıları birer birer bertaraf ettiklerini belirten Çavuş, “Çifte vatandaşlık konusunda birçok sıkıntı yaşanıyor. Sıkıntılardan en başındaki Bursa’daki konsolosluktur. Bizim sayemizde konsolosluk değişti. Bunun dışında emeklilik ile ilgili sıkıntılar da mevcut. Madde madde bunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Milletvekili ve Milletvekili adayı Ayten Sabri, “Bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmalıyız. Daha çok çalışmalıyız. Yeni bir başlangıç için hükümette yer almamız gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman çalışmalarımız boşuna gitmemiş olacak. Biz söz vermeye gelmedik. Şimdiye kadar yapılamayanları yapmaya geldik. Sadece seçimden seçime değil, 2-3 ayda bir vatandaşlarımızla konuşup onların mutluluklarını veya sıkıntılarını dinlemek istiyoruz. Birçok projemiz var. Artık hizmet zamanı geldi. Bizi bu günlere getirenlere hizmet etmenin zamanı geldi. ” şekilde konuştu.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Milletvekili adayı Tuncay Öztürk ise, herkesin bu seçimlere gelmesini istedi. Öztürk, yeni başlangıç için bu seçimlerin önemli olduğuna dikkat çekti.

Oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar hem elektronik şekilde hem de sandığa pusula atarak tercihlerini gerçekleştirecek. Türkiye genelinde 250 bin, Bursa’da ise 70 binin üzerinde seçmen bulunuyor. Bu seçimler için İstanbul’da 37, Bursa’da 41, Tekirdağ’da 20, İzmir’de 18, Kocaeli’nde 10, Kırklareli’nde 7, Yalova’da 4, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Edirne ve Sakarya’da 3’er, Aydın ve Çanakkale’de 2’şer, Adana, Antalya, Kütahya, Konya, Mersin, Uşak, Bilecik’te 1’er olmak üzere toplamda 23 şehirde166 sandık kurulacak.