A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi haline geldi.

Sosyal medyada taraftarlar, İtalyan teknik adama özellikle yaptığı geç oyuncu değişiklikleri nedeniyle sert tepki gösterdi.

Gazeteci Sercan Dikme’nin kaleme aldığı yazı, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı. Dikme yazısında, Montella'nın A Milli Takım'da yetersiz kaldığını vurguladı ve şu ifadelere yer verdi:

“Futbol tarihimizde 25 yılda bir karşılaşabileceğimiz kaliteli futbolcu jenerasyonumuz, Montella gibi sıradan bir teknik adamla heba edildi. Turnuva boyunca sürekli aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar bekleyen Montella, ilk 11 seçimleri ve oyuncu değişiklikleri ile ikinci sınıf bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Oyuncularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederiz…”