Eski araçların trafikten çıkarılarak çevre dostu ve daha güvenli araçların kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan hurda teşviki yeniden gündeme geldi. Özellikle 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya çıkması durumunda, yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulanarak, araç alımının önü açılacak.

3 Milyon Vatandaşı Kapsıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz aylarda ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi ve hurda teşvikine yönelik düzenlemeyi Meclis'e sunmuştu.

Sabah'tan Mehmet Fahri Özkan'ın haberine göre, sunulan teklif onaylanırsa, yaklaşık 3 milyon araç sahibini etkileyecek.

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, araçlarını hurdaya çıkararak, ÖTV indirimi ile sıfır kilometre araç sahibi olabilecek. Ayrıca, bu düzenleme ile yerli üretim yeni araçların sayısı da artırılacak.

Geçmişte Birçok Kez Uygulandı

Hurda teşviki düzenlemesi, geçmiş yıllarda birkaç kez hayata geçirilmişti. Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulamaya konulan hurda teşviki, 4 Ekim 2010'da ikinci kez devreye girmişti. Ardından, son hurda teşviki uygulamaları 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürürlükte kaldı.

7 Yılda 519 Bin 867 Araç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2012'de başlattığı "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA) verilerine göre, 2012-2019 yılları arasında yapılan teşvik uygulamalarıyla toplamda 7 yılda 519 bin 867 araç geri dönüşüme kazandırıldı.