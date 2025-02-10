Yavaş, bu kararını dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları üçlü zirvede Özel'e iletti.

Zirvede Yavaş’ın İtirazı Gündeme Geldi

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile dün akşam bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve 2,5 saat süren toplantıda, Yavaş’ın ön seçime katılmama kararı da ele alındı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı. Özel’in paylaşımında, toplantıya dair bir fotoğraf da yer aldı.