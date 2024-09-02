Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yoksulluk sınırı verilerini değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, açıklamasında, Ağustos 2024 verilerine göre ülkemizde yoksulluk sınırı 62.772 TL'dir. Devlet üniversitesinde çalışan bir doçent yoksulluk sınırı altında maaş almaktadır. Profesörlerin maaşı ise yoksulluk sınırının biraz üzerinde olduğunu belirterek, "Üniversitelerde, nitelikli bilimsel araştırmaların sürdürülmesi ve yükseköğretim kalitesinin korunması için akademik zam yapılması zorunluluktur. Akademisyenler, ülkemizin bilgi üretiminde ve geleceğin nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde hayati bir role sahiptir. Ancak, son yıllarda artan enflasyon karşısında, akademisyenlerin gelir düzeyi düşmüş, kurumsal aidiyet azalmış, bu durum da akademik motivasyonu olumsuz yönde etkilemiştir. Eğitim ve bilim alanında dünya ile rekabet edebilmek için akademik kadroların hak ettiği maddi ve manevi desteği alması şarttır." dedi.

Üniversitelerimizin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelmesi, akademisyenlerin mesleklerine olan bağlılıklarının ve üretkenliklerinin artırılması ile doğrudan ilişkili olduğunu belirten Kuruoğlu, "Bu nedenle, akademik zam yapılması, akademik kariyerin cazip hale getirilmesi ve genç beyinlerin akademiye kazandırılması için de önem arz etmektedir. Sonuç olarak, üniversitelerde akademik zam yapılması, sadece akademisyenlerin yaşam standartlarını yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin bilimsel üretkenliğine ve eğitim kalitesine de olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu adım, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ileriye atılmış önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.