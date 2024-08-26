Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın oynayacakları Young Boys mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın ait olduğu yere ulaşmak için son 24 saatteyiz. Bizim için önemli olan sadece Young Boys maçına konsantre olmak” dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Young Boys’u konuk edecek. Sarı-kırmızılarda Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 3-2’lik skorla biten ilk maçın ardından gündem olan konularla ilgili basın mensuplarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. Şu an kulübün gündeminin sadece Şampiyonlar Ligi olduğu söyleyerek sözlerine başlayan Hatipoğlu, "Galatasaray için ait olduğu yere ulaşmak için son 24 saatteyiz. Ben bugün itibariyle tüm Galatasaray camiasından sadece maçı konuşmalarını, maça konsantre olmalarını ve kenetlenerek başka Galatasaray yok diyerek bu atmosferi bugünden itibaren oluşturmalarını istiyorum. Bugün konuşulacak tek şey yarın sahada tamımıza nasıl yardım edebiliriz. Tüm Galatasaraylılar olarak bundan sonraki 24 saatte yapacağımız tek şey takımımızın mücadelesine katkı verecek çabanın içerisine girmek. Bunu defalarca başardık. Deplasmanda müthiş bir atmosfer oluşturduk. Yarında böyle bir atmosfer oluşacağına tüm Galatasaraylıların sahayı rakibe dar edeceklerine ve yine tarihi bir Avrupa yolculuğunun, yeni formattaki yolculuğunun başlangıcının yarın hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Takımımız için hep birlikte tüm konuşulanları bir kenara bırakıp tüm ekibe destek olarak bu mücadelede kendi üzerimize düşeni yerine getirelim" ifadelerini kullandı.

"Bizim için önemli olan sadece Young Boys maçına konsantre olmak"

Yeterli desteğin gelmediğine dair açıklaması hatırlatılan İbrahim Hatipoğlu, “Biz son 2 yılın şampiyonu bir takımız. İstemediğimiz sonucun alındığı bir Süper Kupa maçıyla lige başladık. Son derece üzgünüz. Ondan sonra, uzun zamanın ardından lige 2 galibiyetle başladık. Geçen hafta İsviçre’de önemli bir maç çıkardık. İlk yarı pek istediğimiz futbolu oynamadık ama iyi tarafları vardı. Çok pozisyona girdik. Unutulmaması gerekiyor hiç alışık olmadığımız sentetik bir şimdi maçı oynadık. Buna rağmen 2-0 gibi bir sonuçtan geriye döndük. Şansız bir penaltıyla maçı kaybettik. Bizim için önemli olan sadece Young Boys maçına konsantre olmak. Unutmayalım İsviçre Avrupa’nın önemli bir futbol ülkesidir. Son 7 yılda 6 kere şampiyon olmuş takımla oynuyoruz. Özellikle bu birlik ve beraberliğe hep birlikte katılmaya ihtiyacımız var. Sadece gündemimizi sosyal medyada maça hazır hale getirip, seyircimizle birlikte bu maçı kazanıp, Şampiyonlar Ligi’ne gideceğimize inanıyorum. Hep destek alıyorduk zaten bugün sadece konsantrasyon arttırmamız gerektiğini söylüyorum" yanıtını verdi.

"Orada 2-0’dan geri dönüp o maçı kazanacağımıza inanıyorduk"

Deplasmandaki maçı şanssız bir penaltı ile kaybettiklerini dile getiren Hatipoğlu, “Öyle bir pozisyon yaşanmamış olsaydı orada 2-0’dan geri dönüp o maçı kazanacağımıza inanıyorduk. Biz Ali Sami Yen’de oynadığımız Avrupa maçlarında gereken skoru almış bir takımız. Buralara alışığız. İlklerin takımıyız. Şampiyonlar Ligi’nde gruplar yeni bir formatta oynanacak. Yine böyle bir formatta ilki başarıp, gruplarda yer alıp hatta gruplardan çıkarak yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Transfer gündemi bir önceki Young Boys maçının ardından sonra sona erdi"

Transferde gündem olan oyuncuların Young Boys maçına yüzde yüz hazır olup olmadığı konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine Hatipoğlu, “Transfer gündemi bir önceki Young Boys maçının ardından sonra sona erdi. Biz içeride hiç transfer konuşmadık. Bizlerin hiçbirinde transferle ilgili bir açıklamada görmediniz. Bugün aynı noktadayız. Bizim gündemimizde transfer yok. Sezon başında belirlediğimiz noktalara transferleri gerçekleştirdik. Bundan sonra konu transfer değil, bu maçtan sonra yeni planlarla hareket edeceğiz. O dönem değerlendirilebilir. Bugün için bizim ve oyuncularımızın gündeminde hiçbir transfer yok. Ne gelenler için, ne gidenler için” diye konuştu.

“Biz o atmosferde dürüst bir hakemle bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz”

Sadece kendi oyunlarına ve takıma konsantre olmak istediklerini vurgulayan İbrahim Hatipoğlu, “Hakemle ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Aynı hakem Almanya’da bir maçın hakemiydi. Çok benzer bir pozisyon oldu. Abdülkerim’in dizinden sekip eline gelen pozisyona penaltı verirken, Almanya’da sırtından eline gelen pozisyonda devam kararı verdi. Bunlar böyle küçük ayrıntılarda gizli hatalar diyelim. Hakemle ilgilenmiyoruz. Maçı kimin yöneteceği hiç önemli değil. Biz o atmosferde dürüst bir hakemle bu maçı kazanacağımıza inanıyoruz. Oyuncularla biz her gün bir aradayız. Aslında burada çok güzel bir hava var. Gerçekten oyuncular birbirleriyle son derece mutlu ve hırslı bir şekilde maça hazırlanıyorlar. Onların uzun zamandır gündemi transfer değil. Hepsi takıma nasıl yardımcı olacaklar, birlikte daha iyi şeyler nasıl becerecekler onun çabası içerisindeler. Dolasıyla takım hazır, hocamız hazır, ekip hazır, stat hazır, taraftarımız hazır. Yarın yine 52 bin kişinin önünde çok güzel bir mücadeleye hazırız” diye sözlerini tamamladı.