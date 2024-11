İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahraman güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarıyla, mahallelerimizi, sokaklarımızı temizliyoruz. Gözlerimizi, okul önlerinden ayırmıyoruz. Köşe başlarında, karanlık sokaklarda, torbacısından baronuna kadar hepsinin ensesindeyiz. Yeşilay; adına, tarihine ve gücüne yakışır büyük bir seferberlik başlattı: Bağımsızlık Seferberliği. Yeşilay 104 yıldır bağımlılıkların talep cephesinde savaşıyor. İçişleri Bakanlığı olarak başta uyuşturucu olmak üzere, bu cephenin özellikle arzıyla büyük bir mücadele içindeyiz. Bağımsızlık Seferberliği, bağımlılıkla mücadelede yeni bir milat olacaktır” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bağımsızlık Seferberliği” projesinin lansmanına katıldı. Programda; Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Bölgesi valileri ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hazır bulundu. Program, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yeşilay ev sahipliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan “Bağımsızlık Seferberliği” ile sahada daha geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor. Seferberliğin yol haritasının açıklandığı lansmanda, kurulan iş birlikleri, izlenecek stratejiler ve kampanyanın tüm detayları kamu ile paylaşıldı.

“Torbacısından baronuna kadar hepsinin ensesindeyiz”

Tanıtım töreninde bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatan hükümlü ve tutukluların sayısının 80 bin 494 olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu çeteleri, aslında terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin taşeronluğunu yapmaktadır. Bu sinsi illetin, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımıza nasıl yaklaştığı, onları nasıl ağına düşürdüğü ve yavrularımızı bu zehirden nasıl koruyabileceğimiz konuları, bakanlığımızın en temel görevleri arasındadır. Bilinmelidir ki, bağımlılık kara bulutlarının, felaket doğuran etkilerinin, vatandaşlarımızın aydınlık ufukları üzerine yıldırım gibi düşmesine, gençlerimizin umutlarını yerle bir etmesine, asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Uyuşturucunun; hem “arzıyla” savaşıyoruz hem de hayata geçirdiğimiz projeler ve verdiğimiz eğitimlerle, uyuşturucuya olan “taleple.” Şimdi bu mücadelemizle ilgili, bazı verileri paylaşmak istiyorum. Zehir tacirlerine yönelik bu kabine dönemimizde 71 bin 708 operasyon düzenledik. Operasyonlar sonucunda, 49 bin 574 şahıs tutuklandı. 21 bin 682 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 180 ton uyuşturucu, 132 milyon adet uyuşturucu ve uyarıcı madde, 266 milyon kenevir kökü ele geçirildi. Bugün itibarıyla cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatan hükümlü ve tutukluların sayısı 80 bin 494’tür. Elbette ki zehir tacirlerine karşı sadece sınırlarımız içinde mücadele etmiyoruz. Yine bu Kabine dönemimizde 22 uluslararası, 27’si ulusal, 28’i bölgesel, 136’sı yerel olmak üzere, uyuşturucu suçu işleyen toplam 213 organize suç örgütünü çökerttik. 47’si Kırmızı Bülten, 29’u Kırmızı Difüzyon’la aranan olmak üzere, toplam 76 uyuşturucu baronunu yakaladık. Kırmızı Bülten’le aranan 44 zehir tacirinin de, ülkemize iadesini sağladık. Kahraman güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarıyla, mahallelerimizi, sokaklarımızı temizliyoruz. Gözlerimizi, okul önlerinden ayırmıyoruz. Köşe başlarında, karanlık sokaklarda, torbacısından baronuna kadar hepsinin ensesindeyiz" diye konuştu.

“Bu kötülüğe karşı mücadeleyi, dünyada en güçlü şekilde sürdüren devletiz”

Uyuşturucuyla mücadelede sadece operasyonlarla yetinmediklerini, çok sayıda projeye de imza attıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, " Çalışmalarımızın büyük bir kısmını arza yönelik yapıyoruz. Ancak bu mücadeleden edindiğimiz büyük tecrübeyle, “Çocuklarımız, gençlerimiz ve anneler başta olmak üzere”, toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik kapsamlı eğitim faaliyetleri de düzenliyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz, “Narko Rehber, Narko Göçmen, NarkoKaan, Narko Tır, Narko Gençlik, Narko Fotoblok, Narko Nokta ve Narko Yarışma” projeleri kapsamında 14 milyon 739 bin kişiye eğitim verdik. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında 28 bin 623 etkinlik düzenledik, 1 milyon 691 bin anne ve anne adayına ulaştık. Uyuşturucuyla arz ve talep cephesiyle verilen bu mücadeleyi bir vatan müdafaası olarak görüyoruz. Bu kötülüğe karşı mücadeleyi, dünyada en güçlü şekilde sürdüren devletiz. 50 bin zehir tacirinin tutuklanması bunun en açık göstergesidir. 2018 yılında; ülkemizde maddeye bağlı ölüm sayısı maalesef 657’di. Bu üzücü rakam 2019’da 342’ye, 2020’de 314’e, 2021’de 270’e, 2022’de 246’ya geriledi. 2023’te ölüm sayısı 300’tü. Bu yılın ilk 10 ayında ise 158’e düştü. Ancak biz 1 rakamını dahi kabul edemeyiz, etmiyoruz” dedi.

“Bağımsızlık Seferberliği: Bağımlılıkla mücadelede yeni bir milat olacaktır”

Yeşilay’ın 104 yıldır bağımlılıkların talep cephesinde savaştığını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Şimdi de Yeşilay; adına, tarihine ve gücüne yakışır büyük bir seferberlik başlattı: Bağımsızlık Seferberliği. Biz İçişleri Bakanlığı olarak, bu büyük seferberlik hareketini desteklemekten Yeşilay’la birlikte olmaktan, bu mücadeleye omuz vermekten, onur duyuyoruz. Yeşilay 104 yıldır bağımlılıkların talep cephesinde savaşıyor. Sözlerimin başında da ifade ettim. İçişleri Bakanlığı olarak başta uyuşturucu olmak üzere, bu cephenin özellikle arzıyla büyük bir mücadele içindeyiz. İşte, hepimizi bugün bir araya getiren Bağımsızlık Seferberliğiyle, bu iki “bağımlılık savaşçısı” omuz omuza veriyor. Ancak “Bağımsızlık Seferberliği” bağımlılıkla mücadelede yeni bir milat olacaktır. Bağımsızlık seferberliğinde amaç toplumun farklı kesimlerine bağımlılıkla mücadelede farkındalık kazandırmak mahalle bazlı önleyici ve aileyi destekleyici programlar yoluyla bağımlılığın önlenmesine katkı sağlamaktır. Bu seferberlik projesinde, pilot ilçemiz: Fatih. Geçen ay başlayan uygulamada hedef Fatih’teki 57 mahallede, 35 bin hanede, 100 bin vatandaşımıza ulaşmaktır. Bu proje kapsamında eğitim programları düzenlenecek, mahalle etkinlikleri gerçekleştirilecek, danışmanlık hizmetleri verilecek. Bu seferberlik hareketi, Fatih ilçemizden sonra, Gaziantep’teki bazı mahallelerimizde ve Hakkari Yüksekova’da da pilot uygulama olarak devam edecek. Ardından, Bağımsızlık Seferberliğimiz tüm Türkiye’ye yayılacak. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 1 bağımlı birey, 17 farklı insanın hayatını etkiliyor. Haydi, daha açık ifade edelim, 17 insanın hayatını mahvediyor. 1 bağımlıyı kurtarınca bir aileyi, 10 bağımlıyı kurtarınca, koca bir mahalleyi kurtarmış oluyoruz. Bu mücadeleyi, esnaflarımızla, muhtarlarımızla, öğretmenlerimizle, imamlarımızla, kanaat önderlerimizle birlikte, hane hane, sokak sokak, mahalle mahalle yürüteceğiz. Bağımsız bir gençlik, bağımsız bir toplum için valilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, güvenlik birimlerimiz, seçilmiş-atanmış milletimize hizmet eden tüm görevlilerimiz, STK’larımız ve medyamız bağımsızlık seferberliğinin içinde aktif olarak yer alacak bu büyük mücadeleye güç katacaklar ve elbette aziz milletimizin her bir ferdi, bu seferberliğin yılmaz birer savaşçısı olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Yeşilay 104 yıldan beri bağımlılıklarla mücadele ediyor”

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti 104 yıldan beri bağımlılıklarla mücadele ediyor. Büyük bir anlamda bu mücadeleyi başardı. Yani 104 yıldan beri birçok nesli kurtarmış oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada bağımlılık çok daha geniş bir çerçevede, çok daha büyük bir kitleyi tehdit ediyor. Hem ülkemizde, hem dünyada tehdit ediyor. Dolayısıyla bizim bu dönemde gayretimiz, mücadelemizi arttırmakla alakalı çok daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle bağımlılık endüstrisi her sokağı her mahalleye girmişken, bizler çocuk koruma kollama anlamında onların geleceğini kurtarma anlamında her mahalleye, her sokağa girmeyi vazifemiz olarak hissettik. Bu nedenle de Bağımsızlık Seferberliğini başlattık. Bağımlılıkla mücadele bir kurumun sadece Yeşilay’ın ya da sadece devlet kuruluşlarının altından kalabileceği bir mesele değil. Halkımızın da bu noktada destek verip sorumluluk alması gerekiyor. Dolayısıyla bizler bu bağımsız seferberliği içerisinde mahallelerimizde ve sokaklarımızda etkili olan ne kadar büyüğümüz varsa, insanımız varsa onların desteğini alabileceğimiz bir sistem kurduk. Herkes için bir rol tanımlı. Yani muhtarımız için, eczacımız için, imamımız için, öğretmenimiz için, mahalledeki herkesin yapabileceği, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için, bağımsızlığı için yapabileceği bir şeyler var. Bununla alakalı uzun süreden beri çalıştığımız bir model vardı. Bu modeli nihayete erdirdik” dedi. Program hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.