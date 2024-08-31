İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, namazın ardından özellikle çocuklar ve bölge esnafı ile buluşarak keyifli anlar yaşadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünü kutlayan Yerlikaya, “Bu kadim topraklarda hemşehrilerimizle birlikte zafer coşkusunu yaşadık,” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, zaferin anlam ve önemine vurgu yaparken, geleceğin teminatı olan çocuklarla ve kıymetli vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu dile getirdi.