İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Tercih ve Tanıtım Günleri 16 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Üniversiteyi ziyaret eden üniversite adayı öğrenciler, tercih süreçlerinde hem bölümler hakkında bilgi edinebilecek hem de üniversite tercihlerini uzmanlarla yapabilecek.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayı öğrenciler tercih edecekleri üniversite ve bölümleri araştırmaya başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 16 Temmuz itibarıyla başlayan Tercih ve Tanıtım günlerine katılan öğrencilere burs fırsatı sunarken; öğrenciler, üniversiteye gelerek hayalini kurdukları bölümler hakkında uzman danışmanlar ve akademisyenlerden bilgiler alıp, tüm sorularına yanıt bulabilecek.

“Dünya standartlarında eğitim ve uygulama imkânları sunuyoruz”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin uluslararası alanda öğrenim, staj ve istihdamı kolaylaştıran YÖK onaylı 45 TYÇ (Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) logolu mezuniyet belgesiyle ve 65 akredite edilmiş programıyla Türkiye’de 1’inci olduğunu dile getiren İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Öğrencilerimize sınırlar çizmeden hayallerini gerçekleştirebilmeleri için dünya standartlarında eğitim ve uygulama imkânları sunuyoruz. Mezunlarımız, akredite edilmiş programlar ve TYÇ logolu diplomalar sayesinde uluslararası alanda gerçekleştirdikleri iş başvurularında öne çıkıyor. Bilim ve yenilikçiliğe verdiğimiz önemle geleceğimizin mimarı öğrencilerimizin projelerini destekliyoruz. Uluslararası sıralamalardaki başarılarımızı; sürdürülebilir ve nitelikli eğitim için attığımız adımların birer göstergesi olarak görüyor ve sürekli gelişim için hep daha fazlasını gerçekleştirmeye gayret ediyoruz” dedi.