“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda 2024 yılında 2249’uncu sırada listelenerek geçen yıla göre 293 basamak yükseldi. Son üç yıl içindeki yükselişini sürdürmeye devam eden İGÜ, Türk üniversiteleri arasında ise 10 basamak atlayarak, 58’inci sırada yer aldı.

Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları; her yıl iki kez, altı ayda bir Ocak ve Temmuz aylarında tüm üniversiteleri değerlendiren bağımsız, nesnel ve açık bilimsel bir çalışma sunan Yüksek Öğretim Kurumları’nın en bilinen akademik sıralamalarından biri. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nın asıl amacı; üniversiteler tarafından üretilen bilimsel ve kültürel bilginin tüm topluma aktarımını önemli ölçüde artırmak için “Açık Erişim” girişimlerini destekleyerek akademik web varlığını teşvik etmek.

Çeşitli ve dinamik bir ekonomi ile genç ve büyüyen bir nüfus gibi ortak özelliklere sahip olan Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkeleri kapsayan CIVETS sıralamasında ise İGÜ, 140’ıncı oldu.

Türkiye üniversiteleri arasında 58’inci sırada yer aldı

“Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), yeni teknolojilerin üretimine katkı sağlayarak; bilim ve Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor. Ulusal ve uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekleyen İGÜ, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda 2024 yılında 2249’uncu sırada listelenerek geçen yıla göre 29 basamak yükseldi. Türkiye üniversiteleri arasında ise 10 basamak atlayarak, 58’inci sırada yer alırken Türkiye vakıf üniversiteleri arasında ise 14’üncü oldu. 2024 Kıta Sıralaması’nda ise geçen yıla göre 5 basamak yükselerek 813’üncü oldu. Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları’nda son üç yıl içindeki yükselişini sürdüren İGÜ; bilimsel, teknolojik ve kültürel alanda yaptığı atılımlarla küresel ölçekte başarılar sağlıyor.

Son üç yıldır Webometrics tarafından yayınlanan tüm kategorilerde yükselme başarısı gösteren İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Webometrics Dünya Sıralamaları’nda aldığı diğer dereceler ise şu şekilde:

Webometrics Açıklık (Şeffaflık) Kategorisi’nde 1909’uncu,

Mükemmeliyet Sıralamaları’nda 1853’üncü,

Etki (Görünürlük) Sıralamaları’nda 6269’uncu sırada yer aldı.

Ayrıca kıtasal sıralamalarda da başarısını devam ettiren İGÜ,

Webometrics Avrupa üniversiteleri arasında yapılan sıralamalarda 810’uncu,

Asya üniversiteleri sıralamalarında 796’ncı,

Ortadoğu üniversiteleri sıralamalarında 180’inci,

Eurasia üniversiteleri sıralamalarında 1605’inci sırada yer aldı.