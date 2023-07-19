İKUDER'den sahte altın uyarısı; paketli İKUDER altınları tercih edin

İnegöl Kuyumcular Derneği (İKUDER) Başkanı Şeref Ay, son zamanlarda bazı illerde Altının içine ekledikleri malzemelerle altının ayarıyla oynayanlara yönelik operasyonlar yapıldığını duyurarak İnegöl kuyumcularının İKUDER logolu paketli ürünlerinin en güvenilir olduğunu söyledi.

Açıklama yapan Şeref Ay, "Özellikle siz değerli vatandaşlarımızada daha önceden bahsettğim gibi merdiven altı sahte ve ayarı düşük baskı yapan kalpazanlar bulunmakta bunların önüne geçmek ve vatandaşımızı korumak maksadıyla Sarrafiye ürünlerimizi garantili bir şekilde paketlerin içerisine almış bulunmaktayız. Siz değerli inegöl halkımızın mağduriyet yaşamaması için lütfen ısrarla kuyumcunuzdan paketli Altın isteyiniz ve paketli Altın tercih ediniz. Aldığınız paketli altınlarda İKUDER olarak her türlü garanti altındadır ve biz İKUDER inegöl kuyumcular derneği olarak vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi için emek veriyoruz." dedi."