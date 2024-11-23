Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı “Gönül Kazan” projesiyle gönülleri kazanmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü çatısı altında devam eden “Gönül Kazan” projesi kapsamında yemek yapamayacak durumda olan hasta, yaşlı, engelli ya da bakıma muhtaç kişi ve ailelere sıcak yemek desteği sunmaya devam ediyor.

Bu bağlamda yemekler haftanın iki günü günde iki öğünü kapsayacak şekilde vatandaşın evine kadar ulaştırılıyor. Dursun Pehlivan da dört yıldır faydalandığı hizmetten memnun olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.