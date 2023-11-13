Kaza, Afyonkarahisar'ın Çobanlar-Bolvadin kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. yönetimindeki 35 BMT 151 plakalı otomobil, B.B. idaresindeki 03 ET 893 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Tofaş marka otomobilin hurdaya dönen hali ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazadan sonra çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü ile 03 ET 893 plakalı otomobilde bulunan 1 yaşındaki B.Y.B., F.B (25) ve F.B. (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.B. (45) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.