İkinci el araç fiyatlarının bayi fiyatını geçemeyeceği şeklindeki yönetmelik değişikliğinin üzerinden bir gün geçmeden araç satıcıları yasağı delmenin yeni yöntemini buldu. Araçların sahte fiyatlarını siteye yükleyen, gerçek fiyatı ise iletişime geçildiğinde açıklayan satıcıların bu yöntemini İHA ortaya çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 01.01.2024 tarihine kadar yapılamayacak. Yapılan değişikliğe göre ikinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri bakanlığın taleplerine uygun olarak bakanlığa iletmekle yükümlü olacak.

Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerecek. Bakanlık, ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkili olacak. Yönetmelik, 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yapılan bu değişikliğin ardından yasağı delmek isteyen satıcılar yeni bir yöntem buldu. Araç satış sitelerine araçlarının fiyatlarını düşük rakamlara koyan satıcılar, aracın gerçek fiyatını telefonla iletişime geçildiğinde açıklıyor. İHA muhabirlerinin ulaştığı bir araç satıcısı, aracı sıfır olarak bayiden aldığını ve garajda tuttuğunu söyledi. Satıcı, muhabirin yeni çıkan düzenlemeyi hatırlatması üzerine aracın fiyatını düşürdüğünü belirtti. Ancak muhabirler aracın yetkili satıcısını aradığında arada 100 bin liralık bir fark olduğunu belirledi. Bazı araç satıcılarının ise yeni çıkan düzenlemeye uymayarak sıfır fiyatının üzerinden araç satmaya çalıştığı görüldü.