M.Ö. 7. Asrın son dönemlerinde başladığı kabul edilen, daha çok Ege Denizi ve çevresiyle Anadolu coğrafyasında hâkim olan fikirler denebilir.

Bu dönem M. S. 2. yüzyıla dek sürmüştür. Bu tarihlerden sonra daha çok skolastik Hristiyan hâkimiyeti topluma etki etmeye başlamıştır.

Eskiçağ felsefesinin başlangıç noktasını da mitolojiden veyahut çoktanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması oluşturur.

İLK FİLOZOF: THALES

İlk filozof olarak Thales kabul edilir. Thales, bugün Aydın’a bağlı olan Milet’te (Miletos) yaşamıştır. Yine talebeleri Anaksimandros, Anaksimandros da ilk filozoflardandır.

Esas önemli temsilcileri içerisinde ise Sokrates, Platon ve Aristo gibi filozoflar bulunur.

Bu felsefe, düşünceyi savunmuş bilim ve felsefeyi iç içe olarak görünmüştür.

Önceleri doğa felsefesi, sonraları ise pratik felsefe hâkim olmuştur.