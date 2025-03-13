Son durağı Bursa olan İmamoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in konuşmalarının ardından vatandaşlara seslendi.

Milletçe zor günlerden geçildiğini belirten İmamoğlu, geçim sıkıntılarına dikkat çekti. Paranın eski değerini kaybettiğini, ekonomik sorunların derinleştiğini vurgulayan İmamoğlu, adaletin kaybolmasının ülke yönetiminde büyük bir sorun haline geldiğini söyledi. "Bir iktidar adalet duygusunu yitirirse ülkenin bereketi kaçar" diyerek, yönetimin vatandaşın haklarını gözetmediğini dile getirdi.

Genel seçimlerin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, mülakat sisteminin kaldırılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Mahkemelerde adaletin sağlanmadığını, yargı mensuplarının baskı altında bırakıldığını ifade etti. "Adaleti sağlamak için uğraşan herkes düşman ilan ediliyor" sözleriyle hukuk sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Kent lokantalarına ve sosyal projelere yönelik baskılara da değinen İmamoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. "Bir insan, halkın faydasına olan hizmete neden savaş açar?" diyerek, bu projelerin halk için önemini vurguladı.

İstanbul’un geçim sıkıntısının en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olduğunu belirten İmamoğlu, 2019 ve 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’da yaptığı mitingleri hatırlatarak, "Milletin parasını millete veriyoruz, bunda sorun mu var?" dedi. Halkın hakkının halka verilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, iktidara geldiklerinde bunu sağlayacaklarını söyledi. "Herkesin kendini güvende hissettiği bir ülkede yaşama hakkı var" diyerek, hukuk ve adaletin güvenilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.