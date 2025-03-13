Burada düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, Bursaspor’a dair önemli mesajlar verdi.

Bursa’nın köklü kulüplerinden Bursaspor’un zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, kulübün büyüklüğüne ve taraftarın desteğine dikkat çekti. "Bursaspor zor günler geçiriyor olabilir, ancak böyle dönemlerde o takıma gönül vermiş insanların desteği çok kıymetlidir. Mustafa Bozbey ve ekibine güveniyorum, Bursaspor’u yeniden ayağa kaldıracaklarına inanıyorum. Ama en önemlisi, bu kulübün taraftarı… Takım hangi ligde olursa olsun, stadyumu dolduruyor, desteğini esirgemiyor. İşte bu yüzden Bursaspor’u seviyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Bursaspor taraftarına da selam gönderen İmamoğlu, yeşil-beyazlı camianın birlik içinde zorlukların üstesinden geleceğine inandığını belirtti.