Kaza saat 13.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü A.E.(23) yönetimindeki 16 MC 0306 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan sürücü T.Ş.(23) yönetimindeki 16 ATG 005 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.



HALI YAYDILAR

Yere düşerek yatan yatan yaralıyı gören vatandaşlar, yardımına koştu. Başının altına halı yayılan yaralıya, o sırada pazar alışverişine gelen paramedik C.B. İlk müdahaleyi yaptı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.