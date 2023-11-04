Büyük çekişme içinde geçen mücadeleyi temsilcimiz 38-35 kazanarak lige galibiyet ile başladı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunun İmider Atlas Spor Kulübü Başkanı Çağdaş Çelik

Geçen sezon alt yapı düzeyinde katıldığımız Hentbolda Türkiye şampiyonasında çeyrek finalin kapısından dönmüştük. Bu sene erkekler ikinci Ligi’nde mücadele etmek için gerekli girişimleri yaptık. İnegöl için sporda yeni bir heyecan kattığımızı düşünüyorum. Ayrıca bu sene yine genç erkekler, genç kızlar ve küçük erkeklerde de mücadele edeceğiz bugün çok keyifli bir maç izledik bu galibiyette emeği geçen teknik ekibimize oyuncularımıza teşekkür ediyorum bundan sonraki maçlarımıza da galibiyet alarak yolumuza devam etmek istiyoruz ilçe halkımızı da maçlarımızda bizi desteklemeye bekliyoruz hentbol çok keyifli bir spor eminiz ki izlediklerinde onlarda bizler gibi çok keyif alacaktır